Министр финансов, вице-канцлер ФРГ и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. Об этом он заявил в среду, 19 августа, в интервью изданиям Funke Mediengruppe.

"Нынешний правитель Лукашенко потерял всяческую легитимность и должен уйти в отставку", - сказал Шольц. Он подчеркнул, что ЕС должен иметь в виду стремление демократического движения в Беларуси иметь "хорошие и дружественные отношения как с Россией, так и с Евросоюзом". "Мы должны активно поддерживать процесс самостоятельного освобождения граждан Беларуси. Речь не идет о создании новых сфер влияния", - добавил вице-канцлер Германии.

Протесты в Беларуси и требования оппозиции

После того, как ЦИК Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа, в стране не утихают массовые протесты. В первые дни ОМОН жестко разгонял уличные акции, было задержано несколько тысяч демонстрантов. 16 августа в Минске прошла самая массовая протестная акция в белорусской истории. В ней приняли участие не менее 200 тысяч человек. Оппозиция требует признать результаты выборов недействительными и провести новое голосование - по международным стандартам, в присутствии наблюдателей и с другим составом ЦИК.