Германия не окажется в зависимости от России из-за газопровода "Северный поток - 2", считает вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Довод, что Германия стала бы зависимой (от поставок газа из РФ. - Ред.) неверен", - заявил Шольц в понедельник, 21 сентября, на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров.

Заместитель канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) назвал "Северный поток - 2" частным экономическим проектом, не дающим "повода для санкций", передает информагентство Reuters. Инвесторы газопровода "сделали хороший расчет", считает Шольц.

"Северному потоку - 2" угрожают санкции из-за отравления Навального

Газопровод "Северный поток - 2" является расширением действующего "Северного потока", который соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря. Многие европейские страны требуют закрыть этот проект как противоречащий энергетической безопасности Евросоюза. Германия активно поддерживает "Северный поток - 2", но после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального Берлин не исключает санкций против этого проекта.

В июле администрация США пригрозила ввести штрафные меры против предприятий, участвующих в строительстве нового газопровода из России в Германию. Угроза введения санкций была также адресована порту немецкого города Засниц и бургомистру Засница.