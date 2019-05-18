Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке с поста замглавы правительства страны. Об этом сообщил сам Штрахе на пресс-конференции в Вене в субботу, 18 мая. По его словам, канцлер страны Себастьян Курц выразил согласие с таким решением. Кроме того, Штрахе решил сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы.
Незадолго до пресс-конференции Штрахе был вызван в ведомство канцлера в связи со вспыхнувшим накануне коррупционным скандалом.
Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что председатель Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской бизнесвумен в обмен на финансовую помощь партии АПС перед парламентскими выборами.
Согласно этой информации, переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки. Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.
Канцлер Курц возглавляет Австрийскую народную партию, которая по итогам выборов в октябре 2017 года создала правительственную коалицию вместе с правопопулистской АПС.
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