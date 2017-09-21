Все остальные фракции бойкотировали заседание, обвинив правящую Демократическую партию в узурпации власти в стране.
Одобренные парламентом законопроекты будут вновь направлены президенту для промульгации. Поскольку президентское вето преодолено, Додон теперь обязан утвердить их в качестве законов.
Ограничение полномочий президента
Среди документов, принятых повторно парламентом Молдовы, - закон о борьбе с терроризмом, предусматривающий сокращение полномочий президента в области борьбы с терроризмом и управления соответствующими госструктурами, в том числе Службой информации безопасности. Часть полномочий президента в этой сфере переходит к председателю парламента.
Председатель парламента Андриан Канду выразил удовлетворение оперативной работой законодательного органа.
Комментируя действия оппозиции, бойкотировавшей голосование, спикер сказал: "Это право оппозиции. Они решили прибегнуть к такому политическую жесту, поняв, что у них нет аргументов, а парламентское большинство повторно проголосует за принятые законы. Мы имеем свою повестку дня, которая согласована с нашими партнерами и направлена на выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС".
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