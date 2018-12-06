Это государство станет первым в мире с бесплатным общественным транспортом для всех возрастных групп.
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Власти Люксембурга намерены с лета 2019 года сделать проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах полностью бесплатным. Это должно улучшить экологическую обстановку и снизить количество пробок, сообщает The Guardian.

В герцогстве живут 600 тысяч человек, еще 200 тысяч жителей соседних стран ежедневно приезжают туда на работу.

С лета текущего года бесплатно пользуются транспортом дети и подростки до 20 лет. Взрослые платят два евро за два часа, которых достаточно, чтобы объехать всю страну.

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