Власти Люксембурга намерены с лета 2019 года сделать проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах полностью бесплатным. Это должно улучшить экологическую обстановку и снизить количество пробок, сообщает The Guardian.

В герцогстве живут 600 тысяч человек, еще 200 тысяч жителей соседних стран ежедневно приезжают туда на работу.

С лета текущего года бесплатно пользуются транспортом дети и подростки до 20 лет. Взрослые платят два евро за два часа, которых достаточно, чтобы объехать всю страну.