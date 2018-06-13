"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", — рассказали ТАСС в экстренных службах.
"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение — два часа", — сообщили в "Кубаньэнерго".
Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.
"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", — отметил один из источников агентства "Крыминформ".
В МЧС пока не знают масштаб произошедшего сбоя. "Крымэнерго" устанавливает причину. "Крымэнерго" доложит, будет после этого ясна ситуация, в чем причина, и количество населенных пунктов", — приводит ТАСС комментарий пресс-службы регионального управления МЧС.
Норвегия просит США удвоить численность их военных на границе с Россией (26)
Норвежские власти намерены удвоить число американских...
Парламент Нидерландов одобрил соглашение о суде по сбитому "Боингу" (57)
Нидерландские законодатели одобрили соглашение,...
Парламент Британии одобрил план выхода из ЕС (1)
Нижняя палата британского парламента 324 голосами...
Трамп пообещал прекратить проводить военные учения, которые раздражают Пхеньян (3)
Президент Дональд Трамп объявил, что США прекратят...
TOP новостей
Новый порядок снятия авто с учета в Литве: что надо знать (22)
В конце мая владельцы автомобилей в Литве узнали...
Премьер Литвы о финансировании ИАЭС: предложение Еврокомиссии недостаточно (19)
В связи с окончательным предложением Еврокомиссии (ЕК)...
Klaipėdos nafta: терминал сжиженного природного газа лучше выкупить (127)
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сказал,...
На заправках Литвы – новое обозначение бензина и дизельного топлива (7)
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас...
Как распознать среднестатистического литовского алкоголика (74)
Недавно появились новые данный, которые показали, что...