Издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов, проходивший лечение в берлинской университетской клинике Charite, обвинил в своем отравлении российские спецслужбы. "Я исхожу из того, что за моим отравлением стоят российские секретные службы, возможно, российская разведка ГРУ", — сказал Верзилов в интервью газете Bild, опубликованном в среду, 26 сентября.
"Отравление было сделано настолько профессионально, что не позволяет сделать никакого другого вывода, — пояснил он. — Возможно, они испытали на мне новый ядовитый коктейль, так как мое отравление пошло иначе, чем другие: это не длилось несколько дней, пока я что-то замечу, но это была сразу острая реакция". По его словам, о днях после отравления он ничего не помнит, а в берлинской больнице, очнувшись, принял главврача клиники за директора тюрьмы.
Петр Верзилов считает, что его могли отравить по двум причинам: из-за его намерений провести расследование гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике или из-за акции на финальном матче ЧМ-2018 в России. Первую версию он считает "более вероятной".
"Я хотел и по-прежнему хочу провести расследование того, что произошло с тремя журналистами. Это могло быть причиной, по которой меня хотели отравить спецслужбы. Я считаю, что это более вероятная причина, чем акция на чемпионате мира по футболу", — сказал Верзилов.
Ожидается, что он еще несколько дней пробудет в Берлине, после чего вернется в Россию. Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова ранее сообщила о его скорой выписке из больницы.
Университетская клиника Charite в Берлине сообщила о том, что 26 сентября Петр Верзилов выписан, заявив, что состояние пациента значительно улучшилось. Его диагноз по-прежнему — тяжелый антихолинергический синдром.
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