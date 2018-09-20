"Мы знаем из исходящих сообщений на телефоне Пети, что 10 сентября он получил отчет из ЦАР от человека, с которым он предварительно связался месяц назад", — приводит телеканал "Дождь" слова Надежды Толоконниковой. Этот человек из ЦАР проводил собственное расследование в связи с убийством российских журналистов.

По словам Толоконниковой, отчет был получен по электронной почте и сохранен на телефоне, который находится в России. Но пароль от него знает только Верзилов. Однако он пока не полностью пришел в сознание и "находится в достаточно нестабильном состоянии, чтобы как-то помочь в расследовании того, что произошло", добавила Толоконникова.

По словам активистки, еще 6 сентября Верзилов рассказал ей, что получит отчет из ЦАР. "Он был очень радостен и возбужден по поводу этого отчета, потому что он тогда мне написал сообщение капслоком о том, что получили какую-то сенсационную информацию, что это какой-то Джеймс Бонд, что-то было связано с тем же Мартином и Эммануэлем, который контактировал с водителем", — сказала Толоконникова. Она отметила, что знает имя человека, который занимался расследованием, но не может назвать его, чтобы не подвергать опасности. Надежда также добавила, что автор расследования отказался от его второй части, которая планировалась после первого отчета.

По мнению Толоконниковой, участие Верзилова в расследовании гибели журналистов в ЦАР объясняет, почему он "мог быть интересен российским спецслужбам или госструктурам, в том числе в ЦАР". "Другой вариант, не взаимоисключающий, это акция на чемпионате мира, которая возмутила, очевидно, многих. Не можем исключать, что многих и уволили в связи с этой акцией", — рассказала Толоконникова о версиях отравления.

Она добавила, что погибший в ЦАР режиссер Александр Расторгуев был близким другом Верзилова. Кроме того, Петр собирался ехать с журналистами в ЦАР, но эти планы нарушила подготовка акции на чемпионате мира. Поэтому позднее для него было важно принять участие в расследовании обстоятельств гибели друга. Издатель "Медиазоны" помог найти людей, которые были готовы заниматься поисками на месте, а также финансирование.

Петра Верзилова госпитализировали 11 сентября после того, как он начал терять зрение, способность разговаривать и ходить. 13 сентября его перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, затем благодаря протекции его отца и финансированию директора берлинской правозащитной организации "Кино за мир" Джейка Бизилджа перевезли в берлинскую клинику.

Верзилов также является гражданином Канады, поэтому состояние его здоровья вызвало тревогу у премьер-министра этой страны Джастина Трюдо. Он заявил, что с учетом "действий русских в Великобритании", имея в виду отравление Скрипалей, Канада относится к ситуации с Верзиловым очень серьезно.

18 сентября врачи берлинской клиники Charite подтвердили уже высказанную версию российских медиков о том, что Верзилова отравили, и предположили, что в организм их пациента попала субстанция семейства холиноблокаторов.

Гибель российских журналистов при таинственных обстоятельствах в ЦАР, расследованием которой занимался Верзилов, произошла в июле. Тогда журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прибыли в Африку для съемок документального фильма о деятельности ЧВК Вагнера, которую связывают с миллиардером и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. 31 июля стало известно, что журналисты были застрелены неизвестными.