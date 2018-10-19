Вертолет потерпел крушение вскоре после взлета утром 19 октября, сообщили в ВМС США. Несколько человек получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков авианосца. Жизням пострадавших ничего не угрожает, но некоторых из них планируют вывезти на берег.

Какие повреждения получили вертолет и авианосец, пока не сообщается. В заявлении ВМС США отмечается, что корабль продолжает выполнять свою миссию и возобновил полеты.