Байден впервые прокомментировал заявления женщин, обвиняющих его в нарушении личных границ и неподобающем поведении. Свой видеоответ бывший вице-президент опубликовал в "Твиттере".

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts — Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2019







"Ребята, в ближайшие месяцы я буду говорить с вами о многих проблемах, и я всегда буду с вами откровенен, - пообещал Байден, который так и не объявил о вступлении в президентскую гонку, но считается кандидатом-фаворитом. - Сегодня я хочу поговорить о жестах поддержки и ободрения, которые я делал для женщин и некоторых мужчин, заставив их чувствовать себя некомфортно".

Он пояснил, что в течение всей своей карьеры старался устанавливать человеческий контакт: "Я думаю, это моя ответственность: я жму руки, я обнимаю людей, я хватаю мужчин и женщин за плечи и говорю: "Вы можете!", и вне зависимости от того, женщины это или мужчины, молодые или старые - я всегда был таким, стараясь показать, что я забочусь о них, что я слушаю".

Байден отметил, что к нему за утешением и сочувствием обращались сотни людей, которые знали, через что прошел он сам. Первая жена Байдена погибла в автокатастрофе в 1972 году, в 2015 году его сын Бо умер от рака. Бывший вице-президент добавил, что никогда не думал о политике "с холодным расчетом" и всегда считал главным налаживание человеческих связей, а сейчас, по его словам, "все свелось к совместным селфи".

"Социальные нормы начали меняться, времена изменились, и границы личного пространства установились заново, и я это понимаю, я понимаю", - сказал Байден. Он прокомментировал и непосредственно обвинения в нарушении личных границ, с которыми столкнулся в последние несколько дней: "Я слышу, что мне говорят, понимаю это и буду гораздо внимательнее - это моя ответственность (...) я буду более внимателен к личному пространству других людей".

Бывший вице-президент при этом добавил, что всю жизнь работал над тем, чтобы права и возможности женщин расширялись.

За последнюю неделю две женщины открыто обвинили Байдена в неприемлемых прикосновениях. Люси Флорес, в прошлом состоявшая в ассамблее штата Невада от демократов, рассказала, что Байден понюхал ее волосы и поцеловал в макушку на митинге в Лас-Вегасе в 2014 году. А бывшая помощница конгрессмена Эми Лаппос из Коннектикута сказала, что в 2009 году Байден на мероприятии по фандрайзингу положил ей "руку на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами".

В обоих случаях никто из возможных свидетелей инцидентов либо не вспомнил странного поведения политика, либо воздержался от комментариев в СМИ.

Также о "неподобающем поведении" Байдена рассказала Кейтлин Карузо. Она сообщила, что в 2016 году в Лас-Вегасе, на мероприятии, посвященном проблемам сексуального насилия, Байден положил ей руку на бедро. Карузо это был неприятно - на мероприятии она рассказывала, как сама стала жертвой насилия. А писательница Ди Джей Хилл заявила, что в 2012 году на мероприятии по фандрайзингу в Миннеаполисе она фотографировалась с Байденом, и тот приобнял ее сначала за плечо, а затем положил руку ей на спину. Хилл, по ее словам, испытала "сильное стеснение".

Экс-сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Обамы Джо Байден дважды безуспешно выдвигался в президенты - в 1998 и в 2008 году. В начале 2019 года он стал кандидатом-фаворитом среди демократов. Впрочем, пока Байден так и не объявил о вступлении в президентскую гонку.

Опрос Университета Монмута, проведенный в марте, показал, что проголосовать за Байдена готовы 28% зарегистрированных избирателей-демократов. Его ближайшего оппонента, сенатора Берни Сандерса, по данным исследования, могли бы поддержать 25%. А по данным опроса телеканала Си-эн-эн, участие Байдена в выборах 2020 года поддерживает 62% сторонников-демократов.

После появления обвинений в нежелательных прикосновениях несколько демократов призвали Байдена отказаться от участия в выборах, Другие, напротив, встали на его сторону, в том числе и жена бывшего министра обороны Эштона Картера, которую Байден в 2015 году неоднозначно приобнял на церемонии вступления ее мужа в должность. По ее словам, вице-президент помог ей справиться с волнением.

Обвинения в адрес Байдена прокомментировал и президент США Дональд Трамп. По его мнению, за бывшего вице-президента "взялись социалисты". "Я собирался ему позвонить и сказать: "Добро пожаловать в этот мир, Джо. Как тебе это все нравится? Нравится?'" - сказал Трамп, выступая во вторник на национальном республиканском комитете конгресса. В среду, отвечая на вопросы журналистов, президент сказал, что желает Байдену удачи. На вопрос, стоит ли тому извиняться, Трамп заметил, что Байдену "надо самому принимать решения".

Трамп во время кампании 2016 года попал в куда более громкий скандал: газета Washington Post опубликовала запись его разговора с ведущим за кулисами во время съемок программы Access Hollywood в 2005 году. "Я сразу целую красоток. С ходу, даже не жду", - говорил Трамп на записи. Он извинился за свои слова после публикации.