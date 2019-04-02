Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы в понедельник, 1 апреля, призвал лишить депутатской неприкосновенности временного президента страны Хуана Гуайдо. Соответствующее требование было направлено в Законодательное собрание, лояльное Николасу Мадуро.
В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.
В свою очередь, Хуан Гуайдо вновь призвал жителей Венесуэлы выйти на демонстрации против проблем с водоснабжением и продолжающихся отключений электричества. "Мы будем протестовать и выдвигать требования, мы выйдем на улицы Венесуэлы, потому что имеем на то право", — говорится в заявлении временного президента, распространенном в понедельник, 1 апреля.
Демонстрация под названием "Операция Свобода", которая начнется в Венесуэле 6 апреля, по заявлениям Гуайдо, направлена на свержение Николаса Мадуро. Временный президент обвиняет главу Венесуэлы в фальсификации результатов выборов.
Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января — сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок — в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо в качестве легитимного лидера. Однако в самой Венесуэле ему пока не удается создать серьезную опасность для правящего режима Мадуро, на стороне которого по-прежнему находятся вооруженные силы страны.
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Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности
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