Верховный суд Венесуэлы в понедельник, 1 апреля, призвал лишить депутатской неприкосновенности временного президента страны Хуана Гуайдо. Соответствующее требование было направлено в Законодательное собрание, лояльное Николасу Мадуро.
В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования. В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.
В свою очередь, Хуан Гуайдо вновь призвал жителей Венесуэлы выйти на демонстрации против проблем с водоснабжением и продолжающихся отключений электричества. "Мы будем протестовать и выдвигать требования, мы выйдем на улицы Венесуэлы, потому что имеем на то право", — говорится в заявлении временного президента, распространенном в понедельник, 1 апреля.
Демонстрация под названием "Операция Свобода", которая начнется в Венесуэле 6 апреля, по заявлениям Гуайдо, направлена на свержение Николаса Мадуро. Временный президент обвиняет главу Венесуэлы в фальсификации результатов выборов.
Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января — сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок — в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо в качестве легитимного лидера. Однако в самой Венесуэле ему пока не удается создать серьезную опасность для правящего режима Мадуро, на стороне которого по-прежнему находятся вооруженные силы страны.
"Исламское государство" разгромлено, но не исчезло
Джихадистский халифат уничтожен, однако многие...
Ядерный бомбардировщик США отработал бомбометание по базе Балтфлота РФ (1)
Ядерный бомбардировщик США Boeing B-52H Stratofortress был...
НАТО отмечает 70-летие на фоне трансатлантической напряженности (2)
Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на этой...
Климкин: Украина продолжит движение в ЕС и НАТО с любым президентом (4)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен,...
НАСА: ракетные испытания Индии - реальная угроза для МКС (1)
Уничтожение Индией орбитального спутника - ужасный шаг,...
TOP новостей
Трудно поверить: Польша уже не рай дешевых продуктов (77)
Миф развенчан: соседняя Польша понемногу утрачивает...
Сколько в этом году будут стоить пасхальные яйца (2)
Приближается Пасха , растут продажи яиц. По подсчетам,...
Гарри Каспаров - о выборах в Украине: "Молчать и завидовать" (101)
Политик, чемпион мира по шахматам, организатор Форума...
Профсоюз тюремных врачей проводит пикет у здания правительства Литвы
Профсоюз медработников системы учреждений лишения...
Автопарк компании CityBee пополнил зеленый автомобиль "Жигули" (16)
В 1979 г. в Японии появился первый переносной магнитофон...