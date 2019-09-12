Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища на границе

Это правило является ключевым элементом жесткой иммиграционной политики президента.

Согласно этому правилу, большинство иммигрантов, желающих получить убежище в США, должны сначала обратиться за ним в третьей стране, через которую они прошли на пути к Соединенным Штатам. Верховный суд постановил, что оно может применяться, пока идет судебное разбирательство, оспаривающее его законность.

Из девяти членов Верховного суда свое несогласие выразили либеральные судьи Соня Сотомайор и Рут Бейдер Гинсбург.

Решение высшей судебной инстанции стало победой для Трампа в период, когда значительная часть его решений в иммиграционной сфере была отменена нижестоящими судами.

"Большая победа в Верховном суде США по вопросу об убежище на границе!" – написал Трамп в Твиттере.

Это правило запретит почти всем иммигрантам обращаться за убежищем на южной границе США.

Американский союз гражданских свобод и другие организации, оспорившие это правило в федеральном суде, утверждают, что оно нарушает иммиграционное законодательство США.

В своем особом мнении Сотомайор отметила, что введенное правительством правило, возможно, существенно расходится с законодательством об убежище.

"Особую тревогу вызывает то, что изданное правительством правило отменяет практику предоставления убежища, применявшуюся в течение нескольких десятилетий, и затрагивает некоторых из самых уязвимых людей в Западном полушарии, лишая общественность возможности повлиять на ситуацию", – написала она.

Администрация Трампа издала это правило в попытке сократить растущее число заявлений на предоставление убежища, в первую очередь от мигрантов из стран Центральной Америки, которые пересекали границу США в больших количествах за время его президентства.

Это правило запрещает почти всем семьям и отдельным лицам из таких стран, как Сальвадор, Гондурас и Гватемала, въезжать в США в качестве просителей убежища после проезда через Мексику.

Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что администрация Трампа "удовлетворена" решением Верховного суда.

Однако глава юридического комитета Палаты представителей демократ Джеррольд Надлер и глава подкомитета по иммиграции этого комитета Зои Лофгрен выразили разочарование в связи с решением Верховного суда.

"Люди будут гибнуть. Это правило приведет к тому, что люди, которые скрываются от страхов и преследований, будут отвергнуты прямо у нас на пороге, и это только усугубит гуманитарный кризис в регионе", – заявили они.