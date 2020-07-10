Верховный суд США обязал Трампа отчитаться о налогах за последние 9 лет

Согласно иску, поданному прокурором округа Нью-Йорк Сайрусом Вэнсом, нью-йоркская бухгалтерская фирма Mazars LLP, которая вела налоговые дела Трампа, а также два банка — Deutsche Bank и американский Capital One — обязаны раскрыть налоговые декларации, данные о займах, кредитах и других финансовых операциях Дональда Трампа за последние девять лет.

Эти данные должны помочь расследованию о тайных выплатах двум женщинам, которые утверждают, что вступали в связь с Трампом и затем получили значительные суммы за молчание.

Оба банка и бухгалтерская фирма Mazars уже заявили, что после решения Верховного суда США готовы предоставить все находящиеся в их распоряжении финансовые документы.

За раскрытие данных налоговых документов Трампа высказались семь судей Верховного суда. Двое проголосовали против.

Еще один иск к главе Белого дома, поданный тремя комитетами конгресса, также требует раскрыть налоговые документы президента США и принадлежащих ему компаний.

Законодателям Верховный суд отказал, предоставив право принять это решение судам низших инстанций. Таким образом, до выборов в ноябре этого года Конгресс не сможет ознакомиться с налоговыми документами Трампа.

В чем подозревают Трампа?

Дональд Трамп стал первым президентом США за последние 50 лет, отказавшимся после выборов раскрыть данные своих налоговых деклараций. Начало традиции заложил Ричард Никсон, правда, не совсем добровольно: после того, как анонимный сотрудник налоговой службы передал журналистам налоговые документы президента США, выяснилось, что тогдашний глава Белого дома задолжал государству почти $400 тысяч.

После этого сам Никсон предпочел раскрыть всю информацию о своих налогах, заявив, что избиратели имеют право знать правду о президенте страны.

"Я приветствую подобную проверку, потому что люди имеют право знать, является их президент мошенником, или нет, — объяснил он. — Так вот, я не мошенник. Все, что у меня есть, я заработал".

После этого все без исключения кандидаты в президенты США еще во время предвыборной кампании публиковали свои налоговые декларации.

Единственным исключением стал Трамп. В июне 2015 года, перед тем, как заявить о своем выдвижении в качестве претендента на президентский пост, он опубликовал короткое, всего в одну страницу, заявление, подготовленное, по его собственным словам, "большой бухгалтерской фирмой, одной из самых уважаемых". В заявлении утверждалось, что состояние будущего президента составляет $8 737 540 000.

Журнал Forbes, впрочем, тогда претенденту не поверил, оценив его состояние в куда более "скромные" $4,1 миллиарда, а затем снизив эту оценку еще на $125 миллионов.

Трамп отказался предоставить какие-либо доказательства, а затем неоднократно объяснял, что "пока" не может опубликовать налоговые декларации, так как они проходят "аудит налоговой службы".

Демократов в Конгрессе, в свою очередь, не очень интересовало, какое именно место занимает президент США в очередном списке Forbes.

Сразу три комитета в Палате представителей — финансовый, по делам разведки и комитет по надзору — еще два года назад потребовали раскрыть налоговые документы Трампа в рамках проводимых законодателями расследований.

Демократы в Конгрессе утверждали, что именно эти документы позволят выяснить, был ли причастен президент США к финансовому мошенничеству, отмыванию денег, использовал ли он служебное положение для незаконного получения прибыли и получал ли он займы и кредиты от иностранных государств. Последний пункт, по мнению законодателей, мог свидетельствовать о том, что некоторые страны могли располагать инструментами для оказания давления на Трампа и, соответственно, вмешиваться в выборы в США.

Прокуратура округа Нью-Йорк, в свою очередь, пытается получить финансовые и налоговые документы Трампа в рамках расследования о возможных тайных выплатах двум женщинам, которые, как они утверждают, вступали в сексуальные отношения с будущим президентом. Об этих выплатах во время слушаний в Конгрессе заявил бывший личный адвокат главы Белого дома Майкл Коэн, сообщив, что по распоряжению Трампа он заплатил $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс. Имя второй женщины и заплаченная ей сумма пока не раскрываются.

Сколько стоит Трамп?



"Еще никто в моем возрасте не достиг большего, чем я", — сказал Трамп журналу Newsweek еще в 1987 году.

Эту фразу он неоднократно повторял и накануне выборов 2016 года, сообщив во время одного из предвыборных митингов, что его состояние составляет $10 миллиардов, и, в отличие от других кандидатов, он тратит на кампанию только свои собственные средства.

Имидж суперуспешного и независимого бизнесмена, который сумел без посторонней помощи создать настоящую финансовую империю, действительно сыграл ключевую роль в победе Трампа, но журналисты в США до сих пор пытаются разобраться, сколько на самом деле "стоит" Дональд Трамп.

В октябре 2018 года газета New York Times опубликовала собственное расследование, основанное на более, чем 100 000 страниц налоговых и финансовых документов отца нынешнего президента, девелопера Фреда Трампа.

По утверждению издания, еще в 1947 году трехлетний Дональд Трамп был назван бенефициаром нескольких фондов, созданных его отцом и бабушкой. В 1976 году Трамп-старший создал еще восемь трастовых фондов для своих пятерых детей и трех внуков, выделив каждому по $1 миллиону.

Согласно оценке New York Times, благодаря наследству отца Дональд Трамп стал миллионером в возрасте 28 лет. В ценах 2018 года полученная им сумма составляла $413 миллионов.

Сам бизнесмен, впрочем, утверждал, что занял у своего отца лишь $1 миллион, а все остальное заработал самостоятельно.

Как бы то ни было, но в течение 10 лет будущего президента США преследовала череда неудач. Как утверждает New York Times, в период с 1985 по 1994 год финансовые потери империи Трампа составили $1,17 миллиарда. Причиной стали неудачные вложения в покупку казино, отелей и жилых домов.

В 1993 году он был вынужден занять у своих братьев $30 миллионов, а журнал Forbes на пять лет, с 1990 по 1995, исключил его из ежегодно публикуемого списка миллиардеров.

Это, впрочем, не мешало Дональду Трампу публично заявлять, что его состояние составляет от $5 до $6 миллиардов.

Эти заявления позднее заставили New York Times провести очередное расследование, в котором активы Трампа были названы "миллиардами только на словах". По утверждению трех источников газеты, в 90-х годах состояние бизнесмена не превышало $250 миллионов.

Трамп подал на издание в суд, потребовав выплатить ему компенсацию в размере $5 миллиардов, но проиграл дело, а затем и апелляцию. Во время слушаний он отказался представить суду свои налоговые декларации.

Споры об истинном размере состояния президента США продолжаются до сих пор. В июле 2015 года, например, федеральная избирательная комиссия опубликовала собственный доклад, основанный на данных, предоставленных кандидатом Трампом. Согласно этим документам, пять лет назад его состояние составляло $1,4 миллиарда, а сумма долгов — не менее $265 миллионов.

По оценке журнала Forbes, в апреле прошлого года состояние Трампа составляло $3,1 миллиард.

А к началу апреля 2020 года стоимость всех активов главы Белого дома Трампа снизилась ровно на миллиард, составив "лишь" $2,1 миллиарда. Потери издание объяснило эпидемией коронавируса, из-за которой гольф-клубы, отели и клубы президента США лишились своей обычной клиентуры.

В Белом доме эти цифры никак не комментируют.

Газета Washington Post в свое время подсчитала, что если бы Трамп не занимался бизнесом, а в 1978 вложил полученные от отца миллионы в пенсионный фонд, то к 2016 году его состояние составляло бы не менее $6 миллиардов.

"Трамп это смесь бахвальства, деловых провалов и настоящего успеха", — утверждает издание.

При чем здесь Россия?



За несколько месяцев до выборов 2016 года, общая сумма долгов бизнес-империи Дональда Трампа превышала $1,5 миллиарда. Из них более $950 миллионов бизнесмен задолжал двум иностранным банкам — Bank of China и Deutsche Bank.

Давние отношения бизнесмена с германским банком вызывают самое большое количество вопросов у демократов в Конгрессе. По данным нескольких американских СМИ, общая сумма кредитов, предоставленных Deutsche Bank самому Трампу, его дочери Иванке и зятю Джареду Кушнеру, составляет $699 миллионов.

При этом банк неизменно соглашался предоставлять Дональду Трампу займы даже тогда, когда ему отказывали почти все финансовые институты в США и Европе. Этому, по утверждению газеты New York Times, не мешала даже ложная информация о стоимости своих активов, предоставляемая Трампом банку, и попытки бизнесмена подать на германских банкиров в суд, задерживая выплаты по кредитам.

В 2014 году, например, предприниматель представил в банк документы о том, что его состояние превышает $3 миллиарда, попросив об очередном займе. По данным New York Times, проведя собственное расследование, служба безопасности Deutsche Bank пришла к выводу, что Трамп располагает активами только на сумму в $788 миллионов. Тем не менее, банк решил одобрить займ для финансирования строительства небоскреба в Чикаго на сумму в $640 миллионов.

Позднее, в качестве обеспечения очередного займа, Трамп предоставил банку документы о том, что собственность, приобретенная им в округе Вестчестер, недалеко от Нью-Йорка, оценивается в $291 миллион. Согласно заключению банка, настоящая стоимость этой недвижимости не превысила $7 миллионов, но очередной кредит был все же предоставлен.

Этим отношениям не помешал судебный процесс, инициированный Трампом против банка, для того, чтобы не платить кредит в размере $334 миллионов. Германский банк подал ответный иск, заявив, что бизнесмен до сих пор не выплатил полученный ранее заем в $40 миллионов.

В результате продолжавшихся несколько лет судебных слушаний стороны пришли к мировому соглашению, и именно Deutsche Bank в последние годы профинансировал покупку Трампом отеля в центре Вашингтона и курортного комплекса во Флориде.

Всего за последние 20 лет германский банк предоставил Трампу и его бизнес-структурам кредитов на сумму, превышающую $2,5 миллиарда.

В Конгрессе считают, что российские власти могли использовать Deutsche Bank для того, чтобы тайно финансировать проекты Трампа, и таким образом получить инструменты для давления на бизнесмена.

"Комитет выясняет, были ли зарубежные бизнес-сделки и финансовые операции Трампа частью попыток российского правительства втянуть деловых и политических лидеров в коррупционную активность, и таким образом получить возможность ими манипулировать", — говорится в исковом заявлении в суд, подготовленным комитетом по разведке Палаты представителей.

В 2017 году Deutsche Bank признал свою вину в процессе, инициированном властями США. Как утверждалось, с 2011 по 2015 год банк был вовлечен в схемы нелегальной конвертации российских рублей в британские фунты и доллары. Всего таким образом клиенты из России конвертировали денежные средства на сумму, превышающую $10 миллиардов.

По решению суда германский банк согласился заплатить штраф в размере более $600 миллионов.

По утверждению расследовательского интернет-сайта Forensic News, российский Газпромбанк, использующий американское подразделение Deutsche Bank для конвертации рублей в доллары и других финансовых операций, перевел в германский банк $511 миллионов в то же время, когда Трамп получил от этого банка крупный кредит. В банке эту информацию официально опровергли, подтвердив, тем не менее, что действительно поддерживает корреспондентские отношения с Газпромбанком, и что в указанное время российская сторона перевела для конвертации 16 миллиардов рублей.

Почему налоговые декларации Трампа не будут опубликованы?

В последние полгода несколько судов в США, включая суды в Нью-Йорке, Калифорнии и апелляционные суды вынесли решения о том, что президент обязан предоставить членам Конгресса и прокуратуре Нью-Йорка все запрашиваемые финансовые документы.

Все эти решения были опротестованы адвокатами главы Белого дома, утверждавшими во время слушаний, что действующий президент США обладает иммунитетом от любого судебного преследования, пока он занимает эту должность.

Бывший эксперт влиятельного Института Брукинса, профессор юридического факультета Мичиганского университета Ричард Лемперт уверен, что документы, которые требуют предоставить оппоненты Трампа, в ближайшее время не будут опубликованы.

По его словам, иск, поданный в суд от имени трех комитетов Конгресса, требует от президента также предоставить документы, имеющие отношение к деятельности принадлежащих ему бизнес-структур, а подготовка подобного пакета документов может занять слишком долгое время.

"Это (решение Верховного суда — Би-би-си) лишь начало официального процесса, и вряд ли мы увидим результат до выборов президента", — считает он.

В свою очередь, прокуратура Нью-Йорка запросила налоговые документы Трампа в рамках расследования, результаты которого должно оценить большое жюри присяжных.

"В большинстве юрисдикций, включая Нью-Йорк, информация, собранная для большого жюри, согласно закону не может предоставляться общественности или прессе", — пояснил Ричард Лемперт.