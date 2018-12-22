Верховный суд США не поддержал указ Трампа о мигрантах

Верховный суд США в пятницу, 21 декабря, отклонил прошение администрации Дональда Трампа возобновить действие постановления об отказе в убежище мигрантам, нелегально пересекающим границу с Соединенными Штатами. Это решение было одобрено пятью голосами против четырех.

Таким образом, постановление Апелляционного суда девятого округа США в Сан-Франциско, блокировавшего президентский указ, не было опротестовано.

Иск против решения Белого дома подал Американский союз защиты гражданских свобод - некоммерческая организация, провозгласившая своей целью защиту частных интересов граждан.

Указ Трампа

Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не впустит в страну мигрантов из Центральной Америки, которые массово прибывали к границе США с Мексикой.

Глава Белого дома 9 ноября подписал указ, согласно которому мигранты, незаконно попавшие на территорию Соединенных Штатов, не смогут подавать прошение об убежище.

Соответствующее ходатайство, по решению Трампа, вправе подавать только иностранцы, которые въехали в страну через официальные пограничные пункты. Подобные меры американский президент назвал "абсолютно легальными". "Мы будем останавливать этих людей на границе, это вторжение", - добавил он.

В сторону границы с США 13 октября организованно выдвинулись около 7000 граждан Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже все же вернулась на родину.

С полуночи 22 декабря в Соединенных Штатах частично была приостановлена работа федеральных учреждений из-за отказа конгрессменов прописать в проекте бюджета на предстоящий финансовый год средства на строительство стены на границе с Мексикой.