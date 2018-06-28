Определения Верховного суда по кассационным жалобам сирийцев получила юрист сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Ирина Соколова. Ранее суд Октябрьского района Иваново, где находятся беженцы, отказал всем истцам, пишет "Коммерсант".

"Значительное число населенных пунктов Сирии присоединилось к режиму прекращения огня, на территории республики проводятся гуманитарные акции, оказывается медицинская помощь, — говорится в определении российской Фемиды. — С Сирией имеется авиационное сообщение. Происходящие на территории Сирии события имеют специфические характеристики контртеррористической операции, а не классического военного противостояния с ярко выраженной линией фронта".

Руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов считает, что многим сирийцам "просто некуда возвращаться — дома разрушены и разграблены, а работы нет".

Кроме того, часть граждан Сирии бежали от действий сирийского режима, и репатриация может обернуться для них тюрьмой. По мнению Кузнецова, гражданская война или этнические конфликты в Сирии могут вспыхнуть с новой силой в любой момент.

Напомним, гражданская война в Сирии началась в 2011 году. В сентябре 2015 года Воздушно-космические силы России по просьбе правительства Башара Асада начали военную операцию в этой стране. В 2016 году ООН определила, что 13,5 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, из них более 6 млн были вынуждены сменить место жительства внутри страны.

В 2017 году управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о 4,8 млн сирийцев, покинувших свою страну. Турция приняла 2,7 млн человек. Около 2 млн беженцев находятся в Ливане, Египте, Ираке и Иордании. Россия, по данным МВД на апрель 2018 года, предоставила временное убежище на один год 1047 сирийцам, еще двое получили постоянное убежище. "Еще как минимум 5000 сирийских беженцев живет в России нелегально", — пояснила руководитель сети "Миграция и право", председатель "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина.

По ее словам, крупные общины сирийцев сложились в Ногинске и Лосино-Петровском в Московской области. Там для детей беженцев открыты маленькие школы.

По словам Ганнушкиной, в Россию беженцы въезжают по туристическим визам. "С одной стороны, дают визы, а с другой стороны, не открывают беженцам дверь. МИД делает вид, что все нормально, а МВД делает вид, что не знает, как сирийцы сюда попали", — добавила Ганнушкина.

По ее словам, мигрантам предлагают статус беженца за взятку. Так, сириец по имени Ахмед (жил и работал в России с 2014 года) сообщил, что у него требовали заплатить 2000 долларов за повторное продление статуса беженца для него, жены и двоих детей. После повторного отказа в продлении статуса семья решила уехать, но их дом в пригороде Дамаска разрушен. На последние деньги они доехали до границы с Норвегией, где налажен бизнес по переправке беженцев на велосипедах. "Россия делала все, чтобы вытолкнуть нас отсюда, в том числе закрывала глаза на этот маршрут для беженцев", — сказал Ахмед.