Главный судья Джон Робертс вынес решение в пользу политики администрации Трампа, присоединившись таким образом к мнению своих четырех коллег, сообщает AP. Робертс постановил, что президенты в США обладают весомыми полномочиями по контролю над миграцией.
Как отмечает агентство, по всей видимости, о грядущем решении Верховный суд сигнализировал еще в декабре, когда судьи позволили вступить распоряжению Трампа в полную силу, несмотря на то что судебная тяжба продолжалась и суды низшей инстанции признавали указы президента незаконными.
Сам Трамп отреагировал на решение Верховного суда США сообщением в Twitter. "Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд [мигрантов из нескольких стран]. Вау!" — написал глава государства.
Третья версия иммиграционного указа Трампа
Трамп несколько раз менял содержание своего иммиграционного указа. Последняя, третья версия предусматривала запрет на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением (Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали), а также граждан КНДР и Венесуэлы.
В феврале текущего года Федеральный апелляционный суд в США признал этот указ неконституционным. Судья Рождер Грегори заключил, что "документ имеет отпечаток враждебности по отношению к исламу" и потому противоречит американской конституции.
При этом в декабре прошлого года Верховный суд США восстановил действие иммиграционного указа Трампа. Просьбы вашингтонской администрации снять наложенные нижестоящими инстанциями запреты на последнюю версию указа поддержали семь из девяти судей. В Минюсте США тогда отмечали, что решение Верховного суда является "значимой победой для безопасности американских граждан". В ведомстве объясняли, что указ Трампа направлен на защиту национальных интересов страны.
В октябре прошлого года окружной судья в Гонолулу (штат Гавайи) Деррик К. Уотсон заблокировал третью версию иммиграционного указа Трампа. Судья Уотсон отметил, что новая версия указа "является дискриминационной по признаку национальности", что "противоречит федеральному закону и основополагающим принципам нации".
Трамп подписал третью версию своего иммиграционного указа в сентябре прошлого года, распорядившись добавить Венесуэлу, КНДР и Чад в список стран, для граждан которых въезд на территорию США будет ограничен. Ограничения должны были вступить в силу с 18 октября.
Вторая версия иммиграционного указа Трампа
Второй иммиграционный указ был подписан Трампом 6 марта 2017 года. В отличие от первой версии, в новом документе содержался запрет на въезд в США граждан шести преимущественно мусульманских стран: Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из первоначального списка был исключен Ирак.
В том же месяце Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу заблокировал второй иммиграционный указ Трампа, который должен был вступить в силу 16 марта 2017 года. В результате действие документа было приостановлено по всей территории США.
В конце июня прошлого года Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты на 90 дней гражданам шести мусульманских стран. При этом в решении инстанции обговаривалось, что запрет не распространяется на тех, кто имеет "надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США".
В Госдепартаменте вслед за этим установили новые критерии выдачи виз. Для их получения граждане стран, попавших под действие указа Трампа, должны будут предоставить властям США доказательства наличия у них близких родственных или деловых связей в Соединенных Штатах. Отмечалось, что близкой родственной связью считается наличие у соискателя визы в США родителей (матери или отца), братьев или сестер, супруга, детей, а также зятьев или невесток.
В июле 2017 года Суд в штате Гавайи ослабил иммиграционный указ Трампа. Судья Уотсон постановил расширить круг близких родственных связей, дающих гражданам шести мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа Трампа, въехать в Соединенные Штаты. Власти штата Гавайи посчитали, что дедушки и бабушки, дяди и тети и другие близкие родственники также должны быть освобождены от действия указа Трампа, и попросили Уотсона внести соответствующее уточнение.
Первая версия иммиграционного указа Трампа
Первый иммиграционный указ Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января 2017 года и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев.
В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.
Британия пойдет на столкновение с Россией на сессии ОЗХО (4)
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон на...
Назвала окончательная версия крушения Ан-148 в Подмосковье: виноват экипаж (2)
Следственный комитет России назвал окончательную...
В столице Польши демонтируют памятник Благодарности Красной армии (71)
Варшавские власти в процессе проведения ремонтных...
Дания может юридически заблокировать проект "Северного потока-2" (116)
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что...
Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены (1)
Прекращается работа по укреплению таможенного союза...
TOP новостей
Золотой век усадеб сельского туризма в Литве завершился (24)
Отпуск и отдых человеку нужны как воздух. Каждый...
Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (14)
Каждый десятый белорус, по данным литовского...
Юго-восточной Литве - план по сокращению отставания на 60 млн евро (1)
В среду министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
Министр сдался: маргарин детям давать не будут
В последний месяц в Литве не смолкали ярые дискуссии:...
С июля около 200 000 человек будут получать больше денег (9)
В прошлом году как минимум 200 000 жителей Литвы хотя бы...