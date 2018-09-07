Верховный суд Индии узаконил однополые связи

Это решение многие назвали историческим. Сторонники ЛГБТ-движения ликовали у стен суда после оглашения решения.
"Уголовное преследование за сексуальные отношения — нерационально, неконституционно и является произволом", — сказал судья Дипак Мисра, зачитывая решение суда.
Уголовная ответственность за однополые отношения была отменена Верховным судом Дели в 2009 году, но в 2013 закон был восстановлен, после того как влиятельные политические, общественные и религиозные организации подали петиции в его защиту.
Статья 377, которая предусматривала наказание до 10 лет лишения свободы, вступила в силу в 1861 году, когда Индия находилась под колониальным правлением Великобритании.
Это один из самых старых в мире законов о наказаниях за однополые связи, и Индия не спешила его менять. В крупных городах общественность давно выступала за его отмену, но власти опирались на мнение консервативного меньшинства и настроения сельских жителей.
Решение Верховного суда страны ставит точку в распрях на эту тему, обжаловать его невозможно, и ЛГБТ-сообщество Индии празднует победу.
Что за статья 377?
Закон об уголовном наказании геев действовал на территории Британской империи на протяжении 157 лет и предусматривал наказание в виде 10 лет тюремного заключения.
В нем однополые связи описаны как "нарушающие законы природы телесные отношения с мужчиной, женщиной или животным". В частности, нарушением закона считался анальный и оральный секс.
Геи и трансгендеры Индии много лет боролись за отмену статьи, на основании которой полиция по сей день преследовала сексменьшинства.
Как отметили судьи, статья продолжит регулировать вопросы, касающиеся недобровольных связей, отношений с несовершеннолетними и зоофилии.
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