Верховный суд Британии принял уникальное, историческое решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. По мнению судейской коллегии, он неправомерно отправил парламент на долгий перерыв.
Borisas Johnsonas
© AFP / Scanpix

Верховный суд - конституционный суд Британии - во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытается не дать парламенту помешать его, Джонсона, курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.

Премьер-министр отвечал, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.

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