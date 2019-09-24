Верховный суд Британии: Борис Джонсон незаконно приостановил работу парламента

Верховный суд - конституционный суд Британии - во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.
На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытается не дать парламенту помешать его, Джонсона, курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.
Премьер-министр отвечал, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.
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