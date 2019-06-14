По решению суда, враждебное отношение к гомосексуалам впредь может караться штрафом или лишением свободы до трех лет. Парламент Бразилии считает постановление суда незаконным.
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Верховный суд Бразилии официально объявил гомофобию преступлением. Восемь из 11 членов суда в четверг, 13 июня, проголосовали за то, чтобы расценивать враждебное отношение к гомо- и транссексуалам как уголовное преступление, аналогичное расизму. Преступления на почве расизма в Бразилии караются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом.

"Каждый предрассудок - это насильственное преступление. Любая дискриминация вызывает страдания", - обосновала свою позицию судья Кармен Лузия, отметив, что некоторые предрассудки причиняют больше страданий, чем другие, поскольку от гомофобии, по ее словам, люди страдают и в семье: она вносит раздор между родителями и детьми, родственниками и друзьями.

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Рост гомофобных настроений в Бразилии

В последние годы враждебное отношение к гомосексуалам в Бразилии усилилось. По данным организации Grupo Gay de Bahia, которая отслеживает ситуацию уже 40 лет, только в 2017 году в Бразилии было совершено 387 убийств на почве гомофобии - на 30 процентов больше, чем в 2016 году.

Парламент Бразилии уже давно дискутирует по поводу законопроекта о борьбе с гомофобией, однако в настоящее время большинство в Национальном конгрессе составляют консерваторы. Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару также неоднократно негативно высказывался о гомосексуалах.

Бразильский суд принял Юридически спорное решение

Поскольку парламент до сих пор не принял соответствующего закона, в дебаты вмешался Верховный суд. Трое судей, которые голосовали против того, чтобы объявить гомофобию преступлением, указали, что постановление суда незаконно, поскольку лишь парламент полномочен принимать решения по поводу уголовных преступлений и наказаний за их совершение.

В парламенте Бразилии также выразили протест по поводу постановления Верховного суда. Согласно Конституции, законодательные решения находятся в компетенции Национального конгресса, подчеркнула верхняя палата парламента Бразилии - Федеральный сенат.

Deutsche Welle
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