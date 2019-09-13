Против голосовал 41 депутат, воздержались 2 нардепа.
Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса.
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук перед голосованием отметил, что увольнение всех членов ЦИК происходит "по мотивированному представлению президента".
Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сообщила, что комитет поддержал досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.
Загоруйко отметила, что президент усмотрел недостаточную взвешенность действий действующих членов ЦИК.
Вопрос о прекращении полномочий ЦИК включили в повестку дня без голосования и рассматривали его по сокращенной процедуре.
Представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов заявил, что в только год назад обновленной ЦИК – представители и коалиции, и оппозиции. Он подчеркнул, что ЦИК избирается на 7 лет, чтобы не быть "карманной". По его мнению, недоверие президента к этой ЦИК означает признание нелегитимными выборов-2019.
"Всегда, когда делается такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК", – возмутился он.
Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин также заявил, что следовало бы пригласить и заслушать главу ЦИК. Он также отметил, что каждый президент Украины приходит и меняет людей, а не правила.
Алена Шкрум из "Батькивщины" заявила, что нужен новый закон о ЦИК – и он уже ждет несколько лет рассмотрения, поскольку действующий противоречит закону о государственной службе.
Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич поддержал тотальную отставку Центризбиркома: "Давай, до свиданья этот состав ЦИКа и добро пожаловать новый справедливый состав Центральной избирательной комиссии".
Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.
Центральная избирательная комиссия отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
Статья 31 закона о ЦИК предусматривает, что полномочия всего состава комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой по "мотивированному представлению президента". Решение принимается не менее чем двумя третями от конституционного состава парламента (300 "за").
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