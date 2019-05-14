Таким образом были устранены препятствия для подписания этого закона и спикер Рады Андрей Парубий подписал соответствующий документ.
Так, на рассмотрении парламента было четыре постановления об отмене закона о языке, которые были поданы представителями "Оппозиционного блока", Вадимом Новинским, Александром Вилкулом, Нестором Шуфричем, Александром Долженковым и другими.
Авторы постановлений, выступая в Раде, жаловались, что принятый закон о языке якобы нарушает Конституцию в части использования русского и других языков, заявляли, что во время его голосования были факты кнопкодавства, заявляли об угрозе "инквизиции" и обещали отмену документа через Конституционный суд.
Представители других фракций, которые также высказались в зале парламента, говорили о необходимости подписать закон и призвали не распространять фейки.
Так, за постановления голосовали лишь 34 нардепа, при необходимых 226.
После этого, Парубий заявил, что открыт путь для подписания закона.
По его словам, с начала регистрации этого законопроекта, "все силы ада" выступили против него, но столкнулись с профессиональной командой, которая работала в парламенте.
Он поблагодарил всех, кто работал над законом за "титанически проведенную работу, которая показала качественный и профессиональный результат".
"Хочу предупредить всех тех, кто думает, что политическая конъюнктура изменилась. Уже сегодня планируют реванш. Угрожают нам судами и отменой закона. Послушайте меня внимательно все те, кто думает, что это будет возможно", - заявил Парубий.
"Как только вы коснетесь и попробуете делать ревизию или закона о языке, или декоммунизации, или вопроса церкви, вы ощутите весь гнев украинского народа. И мощную воля украинского народа", - сказал он, добавив, что говорит это как гражданин Украины, а не как спикер парламента.
Председатель Рады подчеркнул, что ни одна ревизия "достижений парламента 8 созыва" не будет допущена, после чего подписал закон и передал его на подпись действующему президенту Петру Порошенко.
25 апреля народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев. Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
В первом чтении законопроект № 5670-д парламент принял 4 октября 2018 года. В декабре 2018 года профильный комитет доработал его, рассмотрев 2059 поправок.
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