За постановление проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226. Против проголосовало 28 человек, воздержался 21 нардеп, всего в Раде — 345 депутатов.
В документе сказано: «Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы».
«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», — отмечено в постановлении.
Депутаты осудили применение «чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси» и потребовали освобождения «всех без исключения задержанных, вышедших на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей».
«Украина решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси и считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. «Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», — указано в заявлении.
Верховная рада призвала белорусские власти «наладить равноправный диалог с обществом для поиска путей мирного выхода из кризиса». Рада предлагает один из вариантов: «Новые, свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов».
Напомним, в конце августа МИД Украины сообщил, что страна приостанавливает все контакты с Беларусью. 16 августа МИД Украины заявил, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом.
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