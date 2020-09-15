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15 сентября Верховная рада приняла заявление о ситуации в Беларуси, в котором говорится, что официально обнародованные результаты выборов президента страны не отражают реального волеизъявления белорусских граждан. Проект постановления зарегистрирован под № 3053, текст опубликован на сайте Рады.
Ukrainos Rada
Ukrainos Rada
© Itar-Tass / Scanpix

За постановление проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226. Против проголосовало 28 человек, воздержался 21 нардеп, всего в Раде — 345 депутатов.

В документе сказано: «Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы».

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«Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления белорусских граждан», — отмечено в постановлении.

Депутаты осудили применение «чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси» и потребовали освобождения «всех без исключения задержанных, вышедших на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальных властей».

«Украина решительно отвергает обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси и считает недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. «Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины», — указано в заявлении.

Верховная рада призвала белорусские власти «наладить равноправный диалог с обществом для поиска путей мирного выхода из кризиса». Рада предлагает один из вариантов: «Новые, свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов».

Напомним, в конце августа МИД Украины сообщил, что страна приостанавливает все контакты с Беларусью. 16 августа МИД Украины заявил, что обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, а Киев разделяет позицию в отношении них, выраженную Евросоюзом.

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