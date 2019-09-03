В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказалась только фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", сославшись на нарушение регламента при принятии документа. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании. Представители остальных фракций высказались "за". Как заявил РИА "Новости" депутат партии Василий Нимченко, на следующей неделе принятие закона планируется оспорить в Конституционном суде.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами в парламенте, заявил о желании "развеять все мифы и манипуляции" из-за инициативы. По его словам, депутаты не будут нести ответственность за политические решения, за голосование или любые политические и публичные выступления. "Речь о разрешении на привлечение к уголовной ответственности", - пояснил он.

Затянувшийся процесс отмены неприкосновенности президент Украины сравнил с "вечным двигателем политической жизни". "Работает очень просто: сначала кандидаты в депутаты обещают снять неприкосновенность, потом проваливают голосования, затем народ забывает. А на следующих выборах депутатам снова есть что обещать", - сказал он (цитата по "Сегодня.ua").

Глава государства также заявил, что накануне некоторые депутаты пытались сорвать голосование за снятие неприкосновенности. "Я думаю, украинцы догадаются, кто эти люди, когда увидят поименный список голосования", - отметил он.

Конституционный суд в июне 2018 года признал соответствующим конституции законопроект президента о снятии депутатского иммунитета с украинских парламентариев с отсрочкой до 2020 года. Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

В соответствии с законопроектом статья 80 будет изложена в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

После подписания документа спикером Верховной рады и президентом Украины закон вступит в силу с 1 января 2020 года: принятие законов о люстрации, лишении депутатской неприкосновенности и импичменте президента было частью предвыборной программы Владимира Зеленского. Сам он в ходе инаугурации заявил, что не намерен оставаться на своем посту больше одного срока.