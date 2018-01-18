За данное решение проголосовали 280 депутатов при необходимых 226, сообщает УНИАН. 36 высказались против, двое воздержались, а 33 депутата не голосовали. Всего в зале присутствовал 351 депутат. Документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

При этом Верховная рада Украины вновь отказалась внести правку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса, сообщает РИА "Новости". За принятие поправки выступили 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Накануне Рада также отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в закон о Донбассе.

Рада рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении c 16 января. Законопроект 4 октября прошлого года внес в парламент Петр Порошенко. Парламент проголосовал за него в первом чтении 6 октября.

Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и устанавливает понятие "российская оккупационная власть". Также он позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

В случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией посольства будут закрыты, а дипломатический персонал отозван. Посла Украины в Москве нет уже около двух лет. Посол Владимир Ельченко был отозван 17 марта 2014 года, а временным поверенным в делах Украины в России является Руслан Немчинский.

У России в настоящее время также нет посла в Украине. Предыдущего посла Михаила Зурабова президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 28 июля 2017 года. Временным поверенным в делах России на Украине был назначен советник-посланник посольства Сергей Торопов. Кандидатуру предложенного в августе прошлого года на эту должность Михаила Бабича Киев утверждать отказался.