Верховная рада Украины не поддержала поправку о разрыве дипотношений с Россией, которую предлагалось внести в законопроект об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными территориями Донбасса. Чтобы поправка, предложенная внефракционным депутатом Тарасом Батенко, была принята, за нее должны были проголосовать 226 депутатов, однако в ходе голосования в среду, 17 января, ее поддержали только 72 парламентария.

Как отмечает "Интерфакс", профильный комитет Рады также отклонил поправку, согласно которой, правительство в Киеве должно было инициировать разрыв дипломатических отношений с Москвой и отозвать украинские дипломатические учреждения с территории Российской Федерации.

"Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена", - заявил докладчик по законопроекту, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

18 января украинский парламент продолжит рассмотрение законопроекта об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.