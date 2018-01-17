Верховная рада Украины не поддержала поправку о разрыве дипотношений с Россией, которую предлагалось внести в законопроект об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными территориями Донбасса. Чтобы поправка, предложенная внефракционным депутатом Тарасом Батенко, была принята, за нее должны были проголосовать 226 депутатов, однако в ходе голосования в среду, 17 января, ее поддержали только 72 парламентария.
Как отмечает "Интерфакс", профильный комитет Рады также отклонил поправку, согласно которой, правительство в Киеве должно было инициировать разрыв дипломатических отношений с Москвой и отозвать украинские дипломатические учреждения с территории Российской Федерации.
"Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена", - заявил докладчик по законопроекту, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
18 января украинский парламент продолжит рассмотрение законопроекта об обеспечении государственного суверенитета над неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Верховная рада отказалась разрывать дипломатические отношения с Россией (3)
Поправка о разрыве дипломатических отношений между...
Делегации КНДР и Южной Кореи откроют Олимпиаду под единым флагом (5)
КНДР пошлет на Олимпиаду и Паралимпиаду в Пхёнчхане...
Прошение о помиловании 96-летнего "бухгалтера Освенцима" отклонено
Прокуратура города Люнебург (ФРГ) отклонила прошение о...
Финских добровольцев СС в годы ВМВ обвинили в причастности к массовым убийствам евреев (2)
Президент Финляндии Саули Ниинистё получил...
"Приезжайте к нам - в задницу мира": в Замбии использовали скандальные слова Трампа для рекламы туризма
Туристический сайт о Замбии разместил на своей...
TOP новостей
Подсчитайте, какая пенсия вас ждет по новому порядку (111)
С 1 января в Литве вступили в силу поправки к закону о...
Правительство предлагает на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки (34)
Правительство Литвы в среду предложило почти на треть...
Прогнозируют молочный кризис: как изменятся цены (208)
После того как сильно упали цены на молочное сырье,...
Осторожно, в чековой лотерее принять участие предлагает не только ГНИ
У чековой лотереи, которую организует Государственная...
За годы независимости в Литве с собой покончили 35 000 человек (99)
С момента восстановления независимости Литвы до 2016...