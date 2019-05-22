Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Законопроект, предполагавший отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера для партий до 3 процентов, не набрал минимального количества голосов для включения в повестку дня.
V.Zelenskis
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За внесение законопроекта в повестку проголосовали лишь 92 депутата, однако необходимо, чтобы рассмотрение поддержали не менее 226 депутатов. Кроме того, парламентарии также отказались рассматривать законопроект о внесение изменений в закон "О публичных закупках". На голосовании он также не набрал необходимого минимума.

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая. В ходе инаугурации во время своего обращения к гражданам Украины Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Позже он назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

Deutsche Welle
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