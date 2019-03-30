Венгрия рассчитывает, начиная с 2021 года, получать газ из Азербайджана. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщила пресс-служба венгерского правительства по итогам встречи в Баку министра иностранных дел и торговли восточноевропейской страны Петера Сийярто и его азербайджанского коллеги Парвиза Шахбазова.

Как отметил венгерский министр, диверсификация маршрутов поставок газа чрезвычайно важна для Венгрии. Сийярто обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено". "Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в страну поступает через Украину", - пояснил министр.

Сийярто заявил, что в этой ситуации поставки газа из Азербайджана выглядят "одним из наиболее жизнеспособных сценариев" обеспечения энергобезопасности Венгрии.

По Южному газовому коридору

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Европу начнутся в 2020 году. Они будут осуществляться по "Южному газовому коридору". Под ним подразумеваются три газопровода - Южно-кавказский (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийский и Трансадриатический (TAP). Маршрут следования топлива в ЕС будет таким: газ с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз-2" достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Планируемая первоначальная мощность - 16 миллиардов кубометров ежегодно, шесть из которых останутся в Турции.

В последнее время в Азербайджане открыли три новые газовые месторождения объемом более 500 млрд кубических метров каждое. Это позволит увеличить поставки в Европу. Ведутся работы, которые могут позволить пропускать по "Южному газовому коридору" не 16, а 31 млрд кубометров газа ежегодно.