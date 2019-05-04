Венгрия не кормит мигрантов, которым отказано в убежище

За период начиная с августа 2018 года имеется прямая информация не менее чем о 21 подобном случае, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве.
Ожидавшие высылки беженцы до пяти дней были лишены питания. Таким образом, правительство Виктора Орбана нарушает международное право, указывают сотрудники управления.
Хотя Венгрия и разрешила беженцам, которым отказано в убежище, покинуть страну в направлении Сербии, но мигранты при этом рискуют нарушить как венгерские распоряжения о высылке, так и сербские законы.
Уже в сентябре прошлого года комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила власти в Будапеште в том, что они не дают продукты питания мигрантам, содержащимся в транзитных зонах. Несмотря на заверения отказаться от подобной практики, судя по всему, ситуация не изменилась, заявила представитель комиссариата ООН по правам человека Равина Шамсадани. По ее словам, исключения делаются только для беременных и кормящих женщин.
В начале текущей недели правительство Венгрии заявило в официальном блоге, что не несет ответственности за беженцев, которым было отказано в убежище, или за людей, которые не ходатайствовали о нем. Все остальные мигранты, по уверениям властей в Будапеште, получают продуты питания.
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