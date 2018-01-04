Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Европейском Союзе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Будапеште.
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"Мы хотим играть более значительную роль", — заявил Орбан, говоря о месте в ЕС Венгрии и Польши, у которых, по его мнению, "есть видение будущего Европы".

Моравецкий, в свою очередь, в ходе своего первого зарубежного визита в 2018 году отметил большое значение для Евросоюза стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия). По его словам, эти государства готовы способствовать экономическому росту и поддержанию стабильности внутри ЕС. На предстоящем обсуждении общеевропейского бюджета на последующие 7 лет страны Вышеградской группы намерены отстаивать единую позицию, отметил Моравецкий.

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Премьеры также затронули тему миграции, напомнив, что Польша и Венгрия, как и другие страны Вышеградской четверки, выступают против квот на распределение беженцев внутри ЕС. Глава венгерского правительства, в частности, заявил о "провале" миграционной политики Брюсселя.

В 2015 году Брюссель утвердил правила перераспределения беженцев, чтобы, в частности, ослабить нагрузку на Грецию и Италию в связи с потоком прибывающих по Средиземному морю мигрантов. В середине декабря 2017 года участники саммита ЕС не сумели достичь прогресса по этому вопросу.

7 декабря Европейская комиссия подала иск в суд ЕC против Венгрии, Чехии и Польши из-за их отказа выполнять правила перераспределения мигрантов. Штрафная процедура в этой связи началась в июне, но не привела к желаемому результату.

Deutsche Welle
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