Венгрия стала единственной страной-членом ЕС, которая поддержала военную операцию Турции на севере Сирии, несмотря на критику мирового сообщества. Как заявил во вторник, 15 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, решение Анкарой проблемы миграции "в сторону Сирии, а не в сторону Европы" отвечает национальным интересам Венгрии.
"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - цитирует венгерского политика информационное агентство dpa. Начав военную операцию на севере Сирии, Анкара заявила, что ее главной целью является создание очищенной от террористов "зоны безопасности" на границе между Турцией и Сирией. В эту зону безопасности Анкара намеревается переместить беженцев, которые в настоящий момент находятся в Турции. ЕС, в свою очередь, решительно отвергает подобные планы.
По данным ООН, с момента начала Турцией военной операции на севере Сирии 9 октября более ста тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.
Дружба между Турцией и Венгрией
Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находится сейчас в Азербайджане, где проходит VII саммит Тюркского совета. Хотя венгры, по современным научным данным, не имеют родства с тюрксими народами, с девятнадцатого века существует концепция венгерского туранизма, представители которой считают, что у венгров и турок имеются общие предки и культурная близость. В Венгрии существуют памятники наследия Османского периода, такие как мавзолей "Гюль-Баба-Тюрбе" в Будапеште, а венгерского премьера Орбана и президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана связывают дружеские отношения.
В январе 2019 года посол Турции в Будапеште Ахмет Окиф Актай заявил, что турецко-венгерские отношения "переживают золотой век". "После обретения Венгрией независимости Турция поддержала Будапешт в вопросах членства в НАТО, ОЭСР и Всемирной торговой организации (ВТО). Сегодня же Турция благодарна Венгрии за поддержку в вопросе вступления в ЕС", - заявил в начале 2019 года Октай турецкому информагентству "Анадолу".
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