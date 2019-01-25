Венесуэльские военные встали на сторону Николаса Мадуро, в то время как лидер оппозиции Хуан Гуайдо напрямую оспаривает его полномочия.
Protestai Venesueloje
© Reuters / Scanpix

Богатая нефтью, но переживающая экономический кризис страна в среду погрузилась в состояние неопределенности: 35-летний глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали Вашингтон и ряд региональных держав, в том числе Бразилия, Аргентина и Колумбия.

Однако министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино, выступая в сопровождении высшего военного начальства, заявил, что 56-летний Мадуро является "легитимным президентом", и пообещал защищать его от попыток "государственного переворота".

Последовав примеру Падрино, еще восемь генералов выразили "абсолютную преданность и субординацию" социалистическому лидеру в обращениях, транслированных по государственному телевидению.

"Голос Америки"
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