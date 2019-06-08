Венесуэла вновь открыла границу с Колумбией

Глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть некоторые участки границы страны с Колумбией в штате Тачира. Об этом Мадуро сообщил на своей странице в Twitter.
Nicolas Maduro
© Reuters / Scanpix

Венесуэла вновь открывает отдельные участки границы с Колумбией в штате Тачира, сообщил глава государства Николас Мадуро в субботу, 8 июня, в своем микроблоге Twitter.

"Мы - мирный народ, который решительно защищает свою независимость и самоопределение", - добавил Мадуро.

Благодаря восстановлению пешеходного сообщения через несколько мостов с колумбийским городом Кукута тысячи жителей Венесуэлы смогут работать, посещать школу или совершать покупки в соседнем государстве.

Закрытие границы Венесуэлы для гуманитарных грузов

Граница между Венесуэлой и Колумбией была полностью закрыта в феврале 2019 года, когда временный президент страны Хуан Гуайдо попытался доставить в страну гуманитарные грузы из-за рубежа. Николас Мадуро назвал эту акцию попыткой подготовки военного переворота.

Месяц назад правительство Венесуэлы открыло границу с Бразилией и карибским островом Аруба, являющимся субъектом федерации в составе Королевства Нидерланды.

Политический кризис в Венесуэле

С начала 2019 года в Венесуэле идет борьба за власть между главой государства Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя в январе временным президентом.

1 мая Гуайдо призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы свергнуть правительство Мадуро в ходе так называемой операции "Свобода", но эта попытка не увенчалась успехом.

Как заявила в интервью DW официальный представитель Гуайдо в Лондоне Ванесса Нойман, режим Мадуро спасли тогда российские военные, а отдельные члены госаппарата Венесуэлы ведут переговоры с оппозицией за спиной политика.

Deutsche Welle

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