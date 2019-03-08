Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, которые приводит ТАСС, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена. "Задачей было оставить народ Венесуэлы на несколько дней без света, лишить электроснабжения жизненно важные отрасли", - добавил он.
Газета El Nacional сообщила, что жители нескольких районов столицы Венесуэлы вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение. На обнародованных видеозаписях слышно, что люди кричат и бьют в пустые кастрюли, протестуя против отсутствия света.
Кроме того, издание утверждает, что самолет, вылетевший из столицы Колумбии Боготы, в четверг вечером не смог совершить посадку в оставшемся без электроснабжения аэропорту Майкетия, обслуживающем столицу Венесуэлы. По ее данным, воздушное судно, принадлежащее колумбийскому лоукостеру Wingo, вернулось в Боготу.
Между тем в Twitter странице международного аэропорта Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом сообщается, что аэропорт продолжает обслуживать внутренние и международные рейсы благодаря недавней установке резервной станции электроснабжения.
Около 00:45 (07:45 мск) возобновилась работа по крайне мере части сети уличного освещения в Каракасе в районе Лас-Мерседес и прилегающих частях города - Чакао, Альтамира. Зажглись окна некоторых зданий, вывески на улицах. О включении света в отдельных домах начали сообщать пользователи соцсетей. Часть общественных зданий переключилась с резервных источников питания на основные.
Однако уже примерно через 10 минут окна, вывески и фонари на улицах вновь погасли. В последующие полчаса новых попыток восстановления электроснабжения не предпринималось.
Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
"Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - написал госсекретарь в Twitter.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо назвал случившееся отключение электроснабжения рекордным по продолжительности и заявил, что авария стала "подтверждением неэффективности узурпатора", под которым он имеет в виду действующего главу государства Николаса Мадуро. "Восстановление сферы энергоснабжения и страны лежит через прекращение узурпации", - добавил оппозиционер в Twitter.
Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций.
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