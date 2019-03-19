Важнейшим партнером Каракаса в перепродаже нефти станет Россия. Госкомпания PDVSA откроет в Москве офис продаж.
Karakasas, Venesuela
© Reuters / Scanpix

Правительство Венесуэлы намерено обойти американские санкции, препятствующие продаже нефти. Как сообщил в понедельник, 18 марта, немецкий телеканал n-tv, вопреки запрету президента США Дональда Трампа, кабинет министров Николаса Мадуро планирует в ближайшее время заключить отдельное соглашение с Россией, которое позволит южноамериканской стране продавать нефть вопреки ограничительным мерам.

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Соглашение может быть заключено в Москве уже в апреле 2019 года, заявил министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо по результатам встречи представителей стран-членов ОПЕК. По его словам, нефть, предназначенная для США, будет перенаправлена в другие страны. Россия станет для Венесуэлы важнейшим партнером в этом вопросе. Венесуэльский нефтяной концерн PDVSA намеревается открыть "офис продаж" в Москве и сбывать продукцию вместе с российской стороной. Кеведо не привел подробности, касающиеся нового партнерства.

Трамп запретил покупку нефти из Венесуэлы, пока в стране у власти находится Николас Мадуров. США поддерживают временного президента страны Хуана Гуайдо.

Deutsche Welle
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