Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день

Власти Венеции, одного из самых посещаемых городов Италии, объявили о повышении налога на туристов, которые приезжают в город. Как ожидается, он составит от €2.50 до €5 с человека в день, однако принятый в конце 2018 года закон разрешает поднимать его в туристический сезон до €10 с человека в день.
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Как пояснил мэр Венеции Луиджи Бруньяно, повышение налога "поможет нам лучше управлять городом, содержать его в чистоте, а также предлагать нашим гостям высочайший уровень обслуживания". Также, по его словам, налог позволит венецианцам лучше жить:

Венецию ежегодно посещают порядка 20 млн туристов. Особенно это число вырастает летом, когда в город заходят сотни круизных лайнеров. Сейчас туристы, которые останавливаются в городе хотя бы на одну ночь, и так платят городской налог (на нем Венеция зарабатывает порядка 30 млн евро в год). Но туристы-однодневки, которые не ночуют в городе, от этого налога избавлены, и власти намерены это изменить. По их подсчетам, новый налог принесет в городскую казну порядка 50 млн евро в год.

Впрочем, как именно будет собираться налог – пока неясно. Если с пассажиров круизных лайнеров городские власти могут просто собирать его перед выходом на берег, то в случае туристов, которые приезжают в город на других видах транспорта, это может вызвать затруднения.

"Настоящее время"
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