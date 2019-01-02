Как пояснил мэр Венеции Луиджи Бруньяно, повышение налога "поможет нам лучше управлять городом, содержать его в чистоте, а также предлагать нашим гостям высочайший уровень обслуживания". Также, по его словам, налог позволит венецианцам лучше жить:
Video | Contributo di #sbarco: un provvedimento molto importante per #Venezia.
➡️Ci aiuterà a gestire meglio la Città, a tenerla pulita, a offrire servizi d’avanguardia agli ospiti e a far vivere i veneziani più decorosamente.@comunevenezia @MEF_GOV @Palazzo_Chigi @Quirinale pic.twitter.com/RhomVan1ed— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 30, 2018
Венецию ежегодно посещают порядка 20 млн туристов. Особенно это число вырастает летом, когда в город заходят сотни круизных лайнеров. Сейчас туристы, которые останавливаются в городе хотя бы на одну ночь, и так платят городской налог (на нем Венеция зарабатывает порядка 30 млн евро в год). Но туристы-однодневки, которые не ночуют в городе, от этого налога избавлены, и власти намерены это изменить. По их подсчетам, новый налог принесет в городскую казну порядка 50 млн евро в год.
Впрочем, как именно будет собираться налог – пока неясно. Если с пассажиров круизных лайнеров городские власти могут просто собирать его перед выходом на берег, то в случае туристов, которые приезжают в город на других видах транспорта, это может вызвать затруднения.
ВАДА разочаровано невыполнением Россией достигнутых договоренностей
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что...
Жаир Болсонару приведен к присяге в качестве президента Бразилии
Первого января правый националист Жаир Болсонару был...
Президент США пригласил лидеров Конгресса на брифинг по вопросу охраны границы
Во вторник президент США Дональд Трамп пригласил...
Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день
Власти Венеции, одного из самых посещаемых городов...
TOP новостей
100 лет назад на башне Гедиминаса впервые был поднят литовский триколор (121)
В этом году исполняется 100 лет с того дня, как в Литве...
От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек (16)
В результате неосторожного обращения с фейерверками и...
К Литве приближается опасный циклон: ожидается сильный ветер, метель и похолодание (8)
В среду днем в Литве будет пасмурно и сыро. Циклон...
Ближайшей ночью в Литве не будет работать э-банкинг банка Luminor (2)
В ночь на 2 января не будет работать э-банкинг банка Luminor...
Новогоднее поздравление президента Литовской Республики Дали Грибаускайте (239)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...