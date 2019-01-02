Венеция объявила о новом налоге на въезд в город для туристов: до 10 евро с человека в день

Как пояснил мэр Венеции Луиджи Бруньяно, повышение налога "поможет нам лучше управлять городом, содержать его в чистоте, а также предлагать нашим гостям высочайший уровень обслуживания". Также, по его словам, налог позволит венецианцам лучше жить:

Венецию ежегодно посещают порядка 20 млн туристов. Особенно это число вырастает летом, когда в город заходят сотни круизных лайнеров. Сейчас туристы, которые останавливаются в городе хотя бы на одну ночь, и так платят городской налог (на нем Венеция зарабатывает порядка 30 млн евро в год). Но туристы-однодневки, которые не ночуют в городе, от этого налога избавлены, и власти намерены это изменить. По их подсчетам, новый налог принесет в городскую казну порядка 50 млн евро в год.

Впрочем, как именно будет собираться налог – пока неясно. Если с пассажиров круизных лайнеров городские власти могут просто собирать его перед выходом на берег, то в случае туристов, которые приезжают в город на других видах транспорта, это может вызвать затруднения.