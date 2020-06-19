Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в четверг, 18 июня, выступила с критикой поправок в Конституцию России, инициированных президентом Владимиром Путиным. Предложенные нововведения делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента, отмечают эксперты.

Поправки предусматривают возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека, обеспокоены они. Венецианская комиссия призвала исключить этот пункт.

Поправки предусматривают обнуление президентских сроков для Путина

Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный главой государства. Среди прочего, он предусматривает обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.

Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений конституции.

Конституционный суд России одобрил нововведения в Основной закон. Ожидается, что всенародное голосование по поправкам пройдет 1 июля.