Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) в четверг, 18 июня, выступила с критикой поправок в Конституцию России, инициированных президентом Владимиром Путиным. Предложенные нововведения делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, поскольку полномочия судей могут быть прекращены по представлению президента, отмечают эксперты.
Поправки предусматривают возможность не исполнять решения международных судов, в том числе Европейского суда по правам человека, обеспокоены они. Венецианская комиссия призвала исключить этот пункт.
Поправки предусматривают обнуление президентских сроков для Путина
Российский парламент 11 марта одобрил пакет нововведений в конституцию, инициированный главой государства. Среди прочего, он предусматривает обнуление президентских сроков для Владимира Путина, что позволит ему вновь занять пост президента страны.
Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. В Москве и ряде городов России прошли одиночные пикеты против изменений конституции.
Конституционный суд России одобрил нововведения в Основной закон. Ожидается, что всенародное голосование по поправкам пройдет 1 июля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе прошла акция солидарности "За свободную Беларусь" (50)
В пятницу на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе прошла...
Жители Литвы рассказали, какие места после карантина будут по-прежнему избегать (17)
Трехмесячный карантин в Литве , объявленный в связи с...
"Вильнюс - плавный город". Ремигиюс Шимашюс о программе "четыре на три", карантине, Доме Москвы и о других волнующих вопросах (5)
Пандемия стала серьезным вызовом для крупных городов....
В Литве подтверждены 3 новых случая коронавируса (1)
Министерство здравоохранения сообщает, что в Литве...
"Delfi Главное": новости недели и история одной ссылки в Сибирь: выжить у моря Лаптевых, вернуться в Литву и дождаться свободы (83)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...