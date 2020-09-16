Вена выступает за "Северный поток - 2", несмотря на дело Навального

Австрия считает целесообразным завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на ситуацию с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом австрийский президент Александер Ван дер Беллен заявил во вторник, 15 сентября, в Вене по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Ван дер Беллена, он не видит "никакой связи между делом Навального и "Северным потоком - 2". Федеральный канцлер Себастьян Курц также высказал мнение, что речь идет об "экономическом проекте", при этом глава кабмина оценил его как "положительный" и способствующий диверсификации маршрутов энергетических поставок.

Зеленский: Проект ослабляет положение стран-транзитеров

Украинский президент Зеленский в свою очередь заявил, что понимает позицию австрийского канцлера. В то же время он выразил надежду, что Вена сможет посмотреть на проект "с нашей точки зрения". По мнению украинского лидера, прокладка прямого газопровода между Россией и Германией ослабляет положение таких традиционных государств-транзитеров, как Польша и Украина.

Австрийская нефтяная компания OMV, почти на треть принадлежащая австрийскому государству, является крупным покупателем российского газа и одним из инвесторов "Северного потока - 2", стоимость которого оценивается примерно в 10 млрд евро.

Дело Навального

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней. Во вторник, 15 сентября, он впервые после произошедшего оставил запись в Twitter.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) увязал перспективы реализации газовой инициативы с ситуацией с Навальным в публикации Bild am Sonntag 6 сентября. "Надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он, требуя от Москвы начать расследование возможного отравления главного оппонента Кремля.