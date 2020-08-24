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По сообщениям СМИ, российского дипломата подозревают в промышленном шпионаже. В МИД Австрии подробности не сообщили.
Вена впервые высылает российского дипломата
© Vida Press

Австрийские власти объявили одного из российских дипломатов персоной нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии в понедельник, 24 августа. Представитель МИД отказался сообщить подробности, указав лишь, что сотрудник посольства России совершил действия, которые нарушали Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

О высылке дипломата сообщило издание Kronen Zeitung. По данным газеты, такой инцидент в истории двусторонних отношений произошел впервые. Дипломат должен покинуть страну до 1 сентября.

Дипломат подозревается в промышленном шпионаже

По данным Kronen Zeitung, дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Предположительно он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий от работающего на нем австрийского гражданина. Издание отмечает, что россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

В посольстве РФ в Австрии, комментируя решение МИД, заявили: "Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать".

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Deutsche Welle
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