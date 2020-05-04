Великобритания выделит более 400 млн евро на борьбу с коронавирусом

Великобритания в рамках конференции доноров направит на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2 388 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 441 млн евро). Средства пойдут на разработку вакцины, а также проведение тестов на наличие вируса, сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона в воскресенье, 3 мая.

Глава правительства Великобритании вернулся к своим рабочим обязанностям лишь через месяц после того, как врачи в конце марта выявили у него симптомы заболевания COVID-19, вызываемого вирусом. Джонсон, во время лечения несколько дней находившийся в отделении интенсивной терапии, считает поиск вакцины "самым неотложным совместным усилием в нашей жизни".

Планируют собрать 7,5 млрд евро

Конференция доноров, на которой предполагается собрать 7,5 млрд евро для создания вакцины, пройдет в онлайн-режиме 4 мая. Необходимо, чтобы "в каждом уголке мира ее продавали по справедливым и доступным ценам", подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Помимо ЕС, в конференции будут участвовать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Мелинды и Билла Гейтсов, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации. О поддержке мероприятия заявили, в числе прочих, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 3,5 млн человек с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались почти 250 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США. В Великобритании по состоянию на вечер 3 мая вирус обнаружен у 186 599 человек, 28 446 больных с COVID-19 скончались.