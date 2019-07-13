В свете обострения отношений между Лондоном и Тегераном Великобритания намерена усилить защиту своих торговых кораблей в районе Персидского залива. В частности, эскадренный миноносец британского Королевского военно-морского флота Duncan прибудет на смену фрегату Montrose раньше, чем предполагалось, заявило министерство обороны Великобритании в пятницу, 12 июля.

При этом официальный Лондон повысил до максимального уровень предупреждения для своих торговых кораблей. Подобный шаг означает наличие "критической" угрозы для безопасности.

Попытка захвата британского танкера British Heritage

10 июля пять кораблей, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), попытались блокировать и захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив. На следующий день Минобороны Великобритании официально подтвердило информацию о попытке неизвестных судов помешать проходу британского танкера. В свою очередь, командование КСИР заявило, что в истекшие 24 часа никаких инцидентов с иностранными судами в Ормузском проливе не было зафиксировано.

Задержание супертанкера Grace 1 в Гибралтаре

4 июля власти британской заморской территории Гибралтар задержали супертанкер Grace 1 по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Представитель КСИР тогда заявил, что Иран в качестве ответных мер будет обязан задержать британский танкер, если Великобритания не прислушается к призывам Тегерана освободить танкер.