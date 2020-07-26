Великобритания усилит противодействие угрозам от России и Китая в космосе

Великобритания намерена усилить свое противодействие угрозам, исходящим от России и Китая в космосе. Это следует из статьи министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса для издания The Sunday Telegraph, опубликованной в воскресенье, 26 июля.

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"Провокационное испытание" Россией оружия в космосе угрожает национальной безопасности Великобритании, а также мирному использованию космического пространства, подчеркнул он. Официальный Лондон призвал российскую сторону к конструктивному сотрудничеству и ответственному поведению.

Китай также занят развитием космического оружия, отметил министр. По словам Уоллеса, подобное поведение подчеркивает необходимость пересмотра государственной политики в области безопасности и обороны, возможность которого изучают британские власти. Современный мир "движется с беспрецедентной скоростью", а сфера обороны должна развиваться в аналогичном темпе, считает чиновник. Полем битвы становятся киберпространство и сфера данных, отметил министр.

США и Великобритания обвинили Россию в испытаниях космического оружия

Российские действия в космосе несколькими днями ранее стали объектом критики британского военного ведомства и Космического командования США. По их сведениям, Россия 15 июля испытала противоспутниковое оружие на околоземной орбите. Госдепартамент Соединенных Штатов еще в 2018 году выражал озабоченность операциями РФ в космосе, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.