"Мы полагаем, что только Россия обладала техническими средствами, эксплуатационным опытом и мотивом для нападения на Скрипалей", - заявил постоянный представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон на заседании исполкома этой организации в Гааге в среду, 18 апреля. Выдержки из его выступления на закрытом заседании исполкома ОЗХО выложены в Twitter-аккаунте британской делегации.

'We believe that only Russia had the technical means, operational experience and motive to target the Skripals.' @PeterWilson to #OPCW ECM59— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 18 April 2018

По словам Уилсона, у России имеется документально подтвержденный опыт совершения убийств по заказу государства. Британский дипломат обвинил Москву в "наглой кампании по дезинформации", нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и подрыве репутации ОЗХО.

Внеочередное заседание исполкома ОЗХО по "делу Скрипалей" уже вторично созвано по инициативе Великобритании. Еще 18 апреля данное дело вновь обсудит Совет Безопасности ООН.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок", который производился в СССР. Они, однако, не уточнили, где именно был произведен газ, использованный для нападения на Скрипалей. Они также не назвали виновных в этом преступлении. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.