"Мы полагаем, что только Россия обладала техническими средствами, эксплуатационным опытом и мотивом для нападения на Скрипалей", - заявил постоянный представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон на заседании исполкома этой организации в Гааге в среду, 18 апреля. Выдержки из его выступления на закрытом заседании исполкома ОЗХО выложены в Twitter-аккаунте британской делегации.

'We believe that only Russia had the technical means, operational experience and motive to target the Skripals.' @PeterWilson to #OPCW ECM59— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 18 April 2018