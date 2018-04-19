Лондон возобновил обвинения в адрес России в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Deutsche Welle.
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"Мы полагаем, что только Россия обладала техническими средствами, эксплуатационным опытом и мотивом для нападения на Скрипалей", - заявил постоянный представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Питер Уилсон на заседании исполкома этой организации в Гааге в среду, 18 апреля. Выдержки из его выступления на закрытом заседании исполкома ОЗХО выложены в Twitter-аккаунте британской делегации.

По словам Уилсона, у России имеется документально подтвержденный опыт совершения убийств по заказу государства. Британский дипломат обвинил Москву в "наглой кампании по дезинформации", нарушении Конвенции о запрещении химического оружия и подрыве репутации ОЗХО.

Внеочередное заседание исполкома ОЗХО по "делу Скрипалей" уже вторично созвано по инициативе Великобритании. Еще 18 апреля данное дело вновь обсудит Совет Безопасности ООН.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок", который производился в СССР. Они, однако, не уточнили, где именно был произведен газ, использованный для нападения на Скрипалей. Они также не назвали виновных в этом преступлении. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

Deutsche Welle
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