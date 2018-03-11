В отношении российских официальных лиц, причастных к коррупции и нарушениям прав человека, британские власти могут ввести более жесткий санкционный режим. Об этом в субботу, 10 марта, пишет газета The Daily Telegraph.

По ее данным, глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел страны Эмбер Радд согласовали планы по принятию национального аналога "акта Магнитского".

Как отмечает газета, соответствующая инициатива возникла еще до отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Эту меру поддерживают Лейбористская партия и все большее число консерваторов, включая парламентария Ричарда Беньона. По его словам, принятие подобного закона позволит Палате общин послать "четкий сигнал" всем тем, кто вовлечен в нарушения прав человека. Данным лицам может быть запрещен въезд в страну, а на их активы наложены экономические санкции.

Американский прототип

"Список Магнитского" был разработан в Вашингтоне в 2012 году после отмены поправки Джексона-Вэника. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон вносит лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. В декабре 2016 года действие "закона Магнитского" было распространено на все страны мира - до этого он имел силу только в отношении России.

В феврале 2017 года Палата общин британского парламента уже одобрила поправки к закону о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, которые позволяют замораживать активы лиц, виновных в "серьезном нарушении прав человека". Однако в МВД Великобритании тогда не сочли изменения по своим масштабам полностью равнозначными американской законодательной инициативе.