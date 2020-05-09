Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для туристов

Правительство Великобритании планирует ввести двухнедельный карантин для путешественников, собирающихся посетить эту страну, сообщили в субботу, 9 мая, сразу несколько британских СМИ со ссылкой на неназванные источники в авиакомпаниях. По данным СМИ, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом решении вечером 10 мая. Таким образом Лондон хочет воспрепятствовать возможной второй волне коронавирусной инфекции.

В ассоциации Airlines UK, объединяющей все зарегистрированные в стране авиакомпании, выступили против такого плана. " Это предложение эффективно убьет международный туризм в Великобританию и нанесет неизмеримый ущерб и авиационной отрасли, и экономике страны", - говорится в заявлении авиаперевозчиков.

Осторожно ослаблять ограничения

Ожидается, что 10 мая Джонсон представит план постепенного ослабления карантинных мер. Между тем в британском правительстве призывают не рассчитывать на скорые шаги. "Мы должны быть реалистами и понимать, что резких изменений не будет. Мы будем очень осторожно ослаблять ограничения", - заявил накануне министр окружающей среды Джордж Юстис.

По данным ресурса Worldometer, отслеживающего распространение пандемии коронавируса в мире, в Великобритании на сегодняшний день фиксируется наибольшая (в абсолютных цифрах) смертность в Европе от последствий заболевания COVID-19. С момента начала распространения коронавирусной инфекции в стране от нее скончались 31 241 человек. Правительство находится под огнем критики за то, что опоздало с введением мер социального разобщения. Борис Джонсон, сам перенесший заболевание, лишь 23 марта распорядился ввести карантинные меры. Сегодня британцы могут покидать свои дома только ради походов к врачу, закупки продуктов, занятий спортом на свежем воздухе и поездки на работу, если ее нельзя выполнять из дома. Незадолго до этого в стране были закрыты бары и рестораны.