Великобритания планирует рассмотреть законопроект о Brexit до Рождества

"По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над Brexit, — подчеркнул он. "Мы покинем Евросоюз через несколько недель, к концу января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе (Лондона из ЕС. — Ред.) в парламент до Рождества", — добавил Сунак.
По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета.
Переговоры о зоне свободной торговли
Между тем бывший посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс высказал мнение, что у Лондона и Брюсселя впереди — жесткие переговоры о зоне свободной торговли.
По оценкам Рождерса, премьер Джонсон просто "скажет европейцам: если вы предъявите слишком много условий к соглашению, я могу заключить сделку" с президентом США Дональдом Трампом. "Не удивлюсь, если Джонсон отдаст приоритет переговорам с США. Он обожает театральные эффекты", — добавил Роджерс в интервью немецкой газете Das Handelsblatt, которое она опубликовала 15 декабря.
Британская газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщила, что после завершения Brexit премьер-министр Джонсон может осуществить масштабные перестановки в правительстве и заменить до трети министров.
Так, на смену министерству по вопросам выхода Великобритании из ЕС, возможно, придет новое ведомство — по проблеме границ и иммиграции.
Убедительная победа тори
По итогам внеочередных парламентских выборов 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу. Тори получили абсолютное большинство мест в Палате общин и способны править страной самостоятельно, без партнеров.
Благодаря этому согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС возможно теперь провести через парламент. Лондон планирует осуществить Brexit 31 января.
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