Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвал обвинения Минобороны РФ в адрес Лондона в постановочных съемках "химической атаки" в сирийской Думе и провокации с целью вынудить США нанести авиаудары по Сирии "странными" и "вопиющей ложью", передает AP.
Londonas
© Vida Press

Пирс подчеркнула, что Великобритания не имеет никакого отношения к применению химического оружия и никогда бы не пошла на такой шаг. По окончании экстренного заседания Совета Безопасности ООН постпред Великобритании прокомментировала заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова: "Это гротеск".

"Это один из самых худших примеров фейковых новостей, который мы когда-либо видели от российской машины по пропаганде", - подчеркнула британский дипломат.

Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ обвинил Великобританию в организации провокации с "химической атакой" в сирийской Думе. "Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", - объяснил Конашенков.

Генерал-майор в ходе брифинга также акцентировал внимание на том, что российское военное ведомство располагает и другими доказательствами, "которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации". При этом целью провокации была попытка ввести в заблуждение мировое сообщество и "спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии", заявил Конашенков.

О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении симптомов отравления химическими веществами у 500 человек, еще более 70 человек, укрывавшихся в подвалах, погибли.

NEWSru.com
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