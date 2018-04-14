Пирс подчеркнула, что Великобритания не имеет никакого отношения к применению химического оружия и никогда бы не пошла на такой шаг. По окончании экстренного заседания Совета Безопасности ООН постпред Великобритании прокомментировала заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова: "Это гротеск".
"Это один из самых худших примеров фейковых новостей, который мы когда-либо видели от российской машины по пропаганде", - подчеркнула британский дипломат.
Ранее, 13 апреля, официальный представитель Минобороны РФ обвинил Великобританию в организации провокации с "химической атакой" в сирийской Думе. "Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", - объяснил Конашенков.
Генерал-майор в ходе брифинга также акцентировал внимание на том, что российское военное ведомство располагает и другими доказательствами, "которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации". При этом целью провокации была попытка ввести в заблуждение мировое сообщество и "спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии", заявил Конашенков.
О том, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химическое оружие, сообщил ряд сирийских неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". По их данным, в ходе атаки погибли десятки мирных жителей. Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении симптомов отравления химическими веществами у 500 человек, еще более 70 человек, укрывавшихся в подвалах, погибли.
Паэт: ни США, ни Россия не заинтересованы в прямой конфронтации в Сирии (5)
Евродепутат от Эстонии Урмас Паэт прокомментировал...
Генсек ООН не стал осуждать ракетный удар по Сирии (21)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем...
Великобритания ответила на обвинения РФ в адрес Лондона в организации "химатаки" в Сирии (24)
Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен...
Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии (1368)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
TOP новостей
Литовские политологи: Россия не захочет участвовать в эскалации конфликта (57)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
Литовка в Ирландии: от работы в ангаре до собственного магазина (37)
Ольга Де Винья живёт в Ирландии на протяжении 17 лет....
Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по Сирии (1368)
Коалиция во главе с США нанесла удары по Дамаску и...
За вывоз мусора будем платить на треть меньше (4)
С мая месяца жители Вильнюса за вывоз мусора будут...